TV yayın akışı 12 Kasım 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 12 Kasım Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 12 Kasım Salı kanalların yayın akışında neler var? 12 Kasım Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Kasım Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Kasım Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

12 KASIM 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)

22:15 Yerli Dizi Tekrarı

01:00 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Yerli Dizi

03:10 Masumlar Apartmanı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Gizli Bahçe

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gizli Bahçe

23:30 Leyla: Hayat...Aşk... Adalet

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:30 İnci Taneleri

03:30 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel