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    4. TV yayın akışı 13 Eylül 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 13 Eylül 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 07:32
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    13 Eylül 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 13 Eylül 2024 Kızılcık Şerbeti, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Kötü Kan, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını ve MasterChef Türkiye ve Yakışıklı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 13 Eylül 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 13 Eylül Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 13 Eylül Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 13 Eylül Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Eylül 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    13 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Siyah Kalp

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim İçin Üzülme
    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Bir Gece Masalı
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Bir Gece Masalı
    03:00 Safir
    05:30 Tatar Ramazan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Bizi Birleştiren Hayat
    11:45 Bizi Birleştiren Hayat
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Bizi Birleştiren Hayat
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Bizi Birleştiren Hayat
    01:15 Taş Kağıt Makas
    03:15 Gelinim Mutfakta
    05:15 Poyraz Karayel

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:30 İlk Bakış
    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Kötü Kan
    01:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
    03:45 Yasak Elma
    05:45 Şahane Hayatım

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Yalı Çapkını
    00:00 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
    23:00 Yalı Çapkını
    01:30 Güzel Köylü
    03:30 Dürüye'nin Güğümleri
    05:40 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 El Dorado (Yabancı Sinema)
    11:00 Gazete Magazin Yaz
    13:00 MasterChef Türkiye
    15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    02:30 Gazete Magazin
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Şehirden Uzakta
    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
    13:10 Lingo Türkiye
    14:30 Seksenler
    15:30 Gönül Dağı
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 Ana Haber
    20:00 Kara Ağaç Destanı
    02:40 Gönül Dağı

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