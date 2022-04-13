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TV yayın akışı 13 Nisan 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

13.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba Oğlum, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk, Eski Köye Yeni Adet, Kuruluş Osman, İbo Show ve Kara Tahta programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 13 Nisan TV yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Nisan 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Nisan Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Nisan Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 13 Nisan Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Nisan Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Nisan TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Baba
02:45 Üç Kuruş

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kuruluş Osman
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Üç Kız Kardeş
02:15 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:30 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
22:30 Mahkum
01:15 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:15 Survivor All Star
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
22:15 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:10 Elimi Bırakma
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta
02:10 Kuşlarla Yolculuk
02:45 Bir İyilik Hikayesi
03:00 Sahur Bereketi
05:00 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif


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FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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