TV yayın akışı 13 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Ocak 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 13 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 13 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Ocak 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

13 OCAK 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:30 Kara

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Kara

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:00 Kardeşlerim

16:05 Yıldızlar Bana Uzak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yıldızlar Bana Uzak

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Üç Kız Kardeş

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Yargı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)

23:30 Suçlu (Yabancı Sinema)

01:30 Suçlu (Yabancı Sinema)

03:15 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Yabani

14:15 Şahane Hayatım

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bambaşka Biri

00:15 Kirli Sepeti

03:00 Adım Farah

05:30 Kefaret

06:15 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)

11:20 Yerli Dizi Tekrar

13:30 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

23:45 Sakla Beni

02:45 Kiralık Aşk

04:45 Fazilet Hanım ve Kızları

06:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Cevap Ver Türkiye

05:00 Aşka Düşman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:40 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Lingo

14:10 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:10 Hayallerinin Peşinde

05:50 Kapanış





