TV yayın akışı 13 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Ocak 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 13 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 13 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Ocak 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:15 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:30 Kara
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Kara
05:30 Aile
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Safir
13:00 Kardeşlerim
16:05 Yıldızlar Bana Uzak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yıldızlar Bana Uzak
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Üç Kız Kardeş
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Yargı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)
21:45 Taşıyıcı 2 (Yabancı Sinema)
23:30 Suçlu (Yabancı Sinema)
01:30 Suçlu (Yabancı Sinema)
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Yabani
14:15 Şahane Hayatım
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bambaşka Biri
00:15 Kirli Sepeti
03:00 Adım Farah
05:30 Kefaret
06:15 Her Yerde Sen
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)
11:20 Yerli Dizi Tekrar
13:30 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
18:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
23:45 Sakla Beni
02:45 Kiralık Aşk
04:45 Fazilet Hanım ve Kızları
06:30 Arı Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Çarkıfelek
03:30 Cevap Ver Türkiye
05:00 Aşka Düşman
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:40 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Lingo
14:10 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:10 Hayallerinin Peşinde
05:50 Kapanış