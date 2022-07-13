TV yayın akışı 13 Temmuz 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 13 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

21:45 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

23:30 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

01:45 Tokatçı (Yerli Sinema)

03:15 İy Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

04:30 Şef Kapımda

05:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Sen Anlat Karadeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar Çöllerde (Çizgi Film)

11:00 Şirinler (Yabancı Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

16:00 Oskar Çöllerde

16:30 Karate Kid (Yabancı Sinema)

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

03:20 İçimizdeki Ateş

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

23:45 Hava Operasyonu (Yabancı Sinema)

01:45 Hava Operasyonu (Yabancı Sinema)

03:00 Magazin D Yaz

03:45 Arda İle Omuz Omuza

04:40 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Senden Daha Güzel

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gizli Saklı

22:45 Tozluyaka

01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:30 İnadına Aşk

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Duy Beni

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Ah Nerede

18:45 Star Ana Haber

20:00 Duy Beni

22:45 Ah Nerede

01:45 Erkenci Kuş

04:15 Duy Beni

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Program

01:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hapishanedeki Çiçek

08:50 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:40 Balkan Ninnisi

02:30 Mahrem

04:10 Gönül Dağı



