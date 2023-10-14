TV yayın akışı 14 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 14 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Kardeşlerim
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
22:15 Avcı Katili (Yabancı Sinema)
00:30 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
02:15 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Güneşi Beklerken
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kirli Sepeti
13:45 Adım Farah
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
23:15 Kirli Sepeti
02:00 Hudutsuz Sevda
04:15 Aşk Yeniden
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Delisin (Yerli Sinema)
12:45 Ömer
15:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
21:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)
23:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
02:00 Delisin (Yerli Sinema)
03:15 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Karakomik Filmler "Emanet&Deli" (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
03:00 Sinema
04:30 Tuzak
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:10 Beni Böyle Sev
09:40 Hayallerinin Peşinde
10:45 Çarıklı Milyoner (Yerli Sinema)
12:35 Hayatımın Neşesi
15:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Benim Güzel Ailem
04:20 Hayatımın Neşesi
06:00 Kapanış