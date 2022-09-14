TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 14 Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Eylül Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
21:45 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
23:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
01:15 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
23:20 Kingsman: Gizli Servis (Yabancı Sinema)
01:40 Kardeşlerim
04:40 Mutfak Bahane
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Yabancı Damat
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
22:45 Tozluyaka
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
19:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)
20:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Kiralık Aşk
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:45 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 7 Numara
08:49 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mükemmel Eşleşme
00:10 Soluk (Yerli Sinema)
02:10 Anadolu’da Yaşam
03:00 Masumlar Apartmanı
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