TV yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Mayıs Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Mayıs Cuma kanalların yayın akışında neler var? 14 Mayıs Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Mayıs 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Mayıs Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:45 Şabaniye
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Yarını Yok (Yabancı Sinema)
01:15 Yarını Yok (Yabancı Sinema)
02:45 Çukur
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Kardeşlerim
11:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:30 Akıncı (Sezon Finali)
00:20 Adalet 2 (Yabancı Sinema)
02:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Sadakatsiz
02:30Gelinim Mutfakta
04:30 Güllerin Savaşı
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Masumiyet
13:00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Petrol Sevdası
22:30 Yüz Numaralı Adam
00:30 Son Yaz
03:30 Kefaret
06:00 Kadın
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Çok Filim Hareketler Bunlar
03:00 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:10 Güzel Köylü
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Doya Doya Moda
05:00 Doğduğun Ev Kaderindir
06:25 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
12:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:35 Acemi Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:15 Uyanış Büyük Selçuklu
02:05 Mesnevi’den Hikayeler
04:10 Muna (Yabancı Sinema)
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