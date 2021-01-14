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TV yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

14 Ocak 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 14 Ocak 2021 Perşembe Babam Çok Değişti, Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı, Sol Yanım ve Vizontele Tubaa ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Ocak 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Ocak Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 14 Ocak Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yılbaşı gecesinde televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Ocak Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Ocak TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

14 OCAK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Fenerbahçe-Kasımpaşaspor
22:45 Maraşlı
02:00 Hercai
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Babam Çok Değişti
23:15 Babam Çok Değişti
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Yatıya Misafirim Var

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
00:15 Hepsi Benim
01:45 Son Yaz
04:15 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sol Yanım (Yeni Bölüm)
00:15 Görevimiz Tehlike 2 (Yabancı Sinema)
02:30 Akrep
05:00 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
22:30 3’Te 3
00:30 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
02:20 Türkan Hanım’ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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