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Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

13 Ocak 2021 Çarşamba günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 13 Ocak Çarşamba günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 13 Ocak 2021 Çarşamba akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

13 Ocak Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Sadakatsiz, Güldür Güldür Show, Doğduğun Ev Kaderindir, Yaparsın Aşkım, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı, Müttefik ve Benim Adım Melek ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Beşiktaş-Çaykur Rizespor dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Eyvah Eyvah 3 filmi ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Yaparsın Aşkım yarışmasının yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Benim Adım Melek dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show filmi yayınlandı.

13 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 13 Ocak 2021 Çarşamba reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 13 Ocak Çarşamba total reyting rakamları açıklandı.

13 Ocak Çarşamba total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinin özet bölümü ise total listesinde ikinci sıraya oturdu.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ise en çok izlenenler listesinde üçüncü sırayı aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Esra Erol’da programı ise total reyting sıralamasında dördüncü olarak yerini aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Beşiktaş-Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması en çok izlenenler listesinde beşinci oldu.
  • ATV’nin sevilen kadın programı Müge Anlı İle Tatlı Sert en çok izlenenler listesinde altıncı sırada yerini aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Sadakatsiz dizisinin özet bölümü, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yerini aldı. Beşinci sıraya ise Beşiktaş- Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası karşılaması yerleşti.

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