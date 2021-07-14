TV yayın akışı 14 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *14 Temmuz TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar (Yeni Bölüm)
23:45 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
01:45 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
03:15 Kahraman Babam
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Kırınca
22:30 Kalp Yarası
01:30 Banliyö 13: Ultimatom (Yabancı Sinema)
03:25 Maria İle Mustafa
05:25Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Yabancı Sinema)
23:15 Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Yabancı Sinema)
02:00 Yalan Dünya
03:45 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Sen Çal Kapımı
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Aşk Mantık İntikam
02:45 Fulya İle Umudun Olsun
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
06:10 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
23:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 Kazara Aşk
04:30 Aramızda Kalsın
05:00 Yüksek Sosyete
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
06:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:25 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender
12:35 Gönül Dağı
16:10 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Mahrem
00:25 3’Te 3
01:45 Yıldızların Yolu
02:40 Gönül Dağı
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