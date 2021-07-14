TV yayın akışı 14 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *14 Temmuz TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar (Yeni Bölüm)

23:45 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)

01:45 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)

03:15 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Kırınca

22:30 Kalp Yarası

01:30 Banliyö 13: Ultimatom (Yabancı Sinema)

03:25 Maria İle Mustafa

05:25Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Yabancı Sinema)

23:15 Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Yabancı Sinema)

02:00 Yalan Dünya

03:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Sen Çal Kapımı

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)

00:15 Aşk Mantık İntikam

02:45 Fulya İle Umudun Olsun

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:10 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

23:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

00:30 Kazara Aşk

04:30 Aramızda Kalsın

05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:25 Kalk Gidelim

11:05 Tozkoparan İskender

12:35 Gönül Dağı

16:10 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Mahrem

00:25 3’Te 3

01:45 Yıldızların Yolu

02:40 Gönül Dağı



