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  4. TV yayın akışı 14 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

14.07.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Temmuz 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 14 Temmuz 2021 Çarşamba Cam Tavanlar, Şans Kapıyı Çalınca, Transformers: Yenilenlerin İntikamı, Küçük Esnaf, MasterChef Türkiye, Mahrem ve Sen Çal Kapımı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 14 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Temmuz 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Temmuz Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *14 Temmuz TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar (Yeni Bölüm)
23:45 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
01:45 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
03:15 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Kırınca
22:30 Kalp Yarası
01:30 Banliyö 13: Ultimatom (Yabancı Sinema)
03:25 Maria İle Mustafa
05:25Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Yabancı Sinema)
23:15 Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Yabancı Sinema)
02:00 Yalan Dünya
03:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Sen Çal Kapımı
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Aşk Mantık İntikam
02:45 Fulya İle Umudun Olsun
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:10 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
23:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 Kazara Aşk
04:30 Aramızda Kalsın
05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:25 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender
12:35 Gönül Dağı
16:10 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Mahrem
00:25 3’Te 3
01:45 Yıldızların Yolu
02:40 Gönül Dağı


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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