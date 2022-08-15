TV yayın akışı 15 Ağustos 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Ağustos Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Ağustos Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ağustos Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Assassin's Creed (Yabancı Sinema)

22:00 Bağlılık Aslı (Yerli Sinema)

00:45 Assassin's Creed (Yabancı Sinema)

02:45 Gül Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kung Fu Savaşları (Yabancı Sinema)

22:00 Kanlı Dövüş (Yabancı Sinema)

00:00 Kung Fu Savaşları (Yabancı Sinema)

02:00 Kanlı Dövüş (Yabancı Sinema)

03:15 Magazin D Yaz

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

00:00 Senden Daha güzel

02:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Duy Beni

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yenilmez 4 (Yabancı Sinema)

21:45 Yenilmez 4 (Yabancı Sinema)

23:45 Duy Beni

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8X8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Yedi Numara

11:45 Bir Aş Hikayesi

12:15 Masumlar Apartmanı

15:35 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:25 Ayla (Yerli Sinema)

01:55 Masumlar Apartmanı

04:10 Gönül Dağı



