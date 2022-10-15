TV yayın akışı 15 Ekim 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Ekim 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 EKİM 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Üç Kız Kardeş

03:15 Kötülük Tohumu (Yabancı Sinema)04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Yasak Elma

14:15 İyilik

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:30 Bir Peri Masalı

01:15 Tozluyaka

03:45 Senden Daha Güzel

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Gecenin Ucunda

09:45 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

15:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:30 Yerli Dizi Tekrar

03:50 Aramızda Kalsın

05:30 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 Yazgı

15:00 Pişir de Görelim

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Yedi Numara

06:50 Balkan Ninnisi

10:00 Şefin Sağlıklı Masası

11:00 Hayallerin Peşinde

11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:30 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:20 Şefin Sağlıklı Masası

