TV yayın akışı 15 Ekim 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Ekim 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:30 Bir Şansım Olsa
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Üç Kız Kardeş
03:15 Kötülük Tohumu (Yabancı Sinema)04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Yasak Elma
14:15 İyilik
16:30 Bir Peri Masalı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:30 Bir Peri Masalı
01:15 Tozluyaka
03:45 Senden Daha Güzel
06:00 Şevkat Yerimdar
06:30 Gecenin Ucunda
09:45 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
15:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:30 Yerli Dizi Tekrar
03:50 Aramızda Kalsın
05:30 İki Aile
06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 Yazgı
15:00 Pişir de Görelim
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Yedi Numara
06:50 Balkan Ninnisi
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Hayallerin Peşinde
11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:20 Şefin Sağlıklı Masası
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