Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 15 Mart 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 15 Mart 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 07:27
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    15 Mart 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 15 Mart 2024 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kara Ağaç Destanı, Gaddar, Yalı Çapkını ve Çarkıfelek programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 15 Mart Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Mart Cuma kanalların yayın akışında neler var? 15 Mart Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Mart Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Mart 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Mart Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    15 MART 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti
    00:15 Bahar
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
    06:50 Kuruluş Osman
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    18:50 ATV Ana Haber
    19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Kardeşlerim
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Küçük Ağa
    08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Taş Kağıt Makas
    02:30 Poyraz Karayel
    03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
    05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
    12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
    13:45 En Hamarat Benim
    16:00 Gaddar
    19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
    20:00 Gaddar
    23:30 Orta Sayfa
    01:30 Korkma Ben Yanındayım
    04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    06:00 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Erkenci Kuş
    09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    02:30 Aramızda Kalsın
    04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
    06:00 Söz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Çarkıfelek
    22:45 Cevap Ver Türkiye
    01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:40 Benim Adım Melek
    09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Kara Ağaç Destanı
    16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    18:10 Ramazan Sevinci
    19:20 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Ağaç Destanı
    23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
    01:00 Kara Ağaç Destanı
    03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    04:10 Sahur Bereketi
    05:50 Kapanış

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Uçuş sırasında birisi ölürse ne olacağını açıkladıUçuş sırasında birisi ölürse ne olacağını açıkladı
    Beklenen gün geldi! Hayranlarıyla buluştuBeklenen gün geldi! Hayranlarıyla buluştu
    Aynı anda üç kadınla evli! "Özel bir yolu var"Aynı anda üç kadınla evli! "Özel bir yolu var"
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Akaryakıtta tabela değişti, benzin ve motorine zam geldi!

    Akaryakıtta tabela değişti, benzin ve motorine zam geldi!

    AK Parti'nin masasındaki son İstanbul anketi! Nefes kesen yarış: '8-10 puan öndeyiz diyorlardı' diyerek duyurdu

    AK Parti'nin masasındaki son İstanbul anketi! Nefes kesen yarış: '8-10 puan öndeyiz diyorlardı' diyerek duyurdu

    "Sevgililerimi her zaman aldattım" dedi! Çözümü çok konuşuldu

    "Sevgililerimi her zaman aldattım" dedi! Çözümü çok konuşuldu

    Eve sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı! "Tanışmak için aradım"

    Eve sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı! "Tanışmak için aradım"

    Aynı anda üç kadınla evli! "Özel bir yolu var"

    Aynı anda üç kadınla evli! "Özel bir yolu var"

    Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı

    Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.