TV yayın akışı 15 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bir Şansım Olsa
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:45 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yerli Dizi
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:45 Güneş Beklerken
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Gülcemal
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tetikçinin Oğlu
23:00 Ego
01:45 Tetikçinin Oğlu
03:15 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:00 Tetikçinin Oğlu
06:00 Yasak Elma
07:15 Ömer
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Yerli Dizi
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
23:45 Yüz Yıllık Mucize
02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
02:45 Gazete Magazin
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)
05:30 Canım Annem
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:20 Kara Tahta
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:40 Teşkilat
14:50 1 Çorba
15:00 Tek Yürek
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif
05:50 Kapanış