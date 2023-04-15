TV yayın akışı 15 Nisan 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Nisan 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 15 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Nisan 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 NİSAN 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Ateş Kuşları

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yerli Dizi

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05:45 Güneş Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Gülcemal

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tetikçinin Oğlu

23:00 Ego

01:45 Tetikçinin Oğlu

03:15 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:00 Tetikçinin Oğlu

06:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Ömer

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Yerli Dizi

15:45 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

23:45 Yüz Yıllık Mucize

02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

02:45 Gazete Magazin

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:20 Kara Tahta

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:40 Teşkilat

14:50 1 Çorba

15:00 Tek Yürek

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

01:05 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli

03:00 Sahur Bereketi

04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif

05:50 Kapanış



