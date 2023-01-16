TV yayın akışı 15 Ocak 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 15 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Ocak Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Ocak 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:00 Hasret (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)
16:15 Şabaniye (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Bir Şansım Olsa
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:15 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)
01:45 Ateş Kuşları
04:15 Kuruluş Osman
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:45 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Kötülük Tohumu (Yabancı Sinema)
04:15 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yalnız Kalpler
16:30 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
22:45 Yasak Elma
01:30 Hayatımın Şansı
03:45 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
06:00 Ömer
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:00 Türk Müziği
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Kasabadaki Yabancı (Yabancı Sinema)
14:00 Survivor Panorama
18:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
03:30 Tuzak
05:30 Oynat Bakalım
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Ege’nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 Makas (Yerli Sinema)
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3’Te 3
01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
03:35 Ege’nin Hamsisi
05:40 Kapanış