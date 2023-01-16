TV yayın akışı 15 Ocak 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 15 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 15 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 15 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 15 Ocak Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 15 Ocak 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

15 OCAK 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:00 Hasret (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

16:15 Şabaniye (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:00 Şabaniye (Yerli Sinema)

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:45 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

23:15 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)

01:45 Ateş Kuşları

04:15 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:45 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Kötülük Tohumu (Yabancı Sinema)

04:15 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yalnız Kalpler

16:30 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

22:45 Yasak Elma

01:30 Hayatımın Şansı

03:45 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

02:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:00 Türk Müziği

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Kasabadaki Yabancı (Yabancı Sinema)

14:00 Survivor Panorama

18:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

03:30 Tuzak

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Ege’nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 Makas (Yerli Sinema)

15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3’Te 3

01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

03:35 Ege’nin Hamsisi

05:40 Kapanış



