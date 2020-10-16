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TV yayın akışı 17 Ekim 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

16.10.2020 17:58 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 17 Ekim 2020 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Hafta sonunu evinde keyifli bir şekilde geçirmek isteyenler 17 Ekim Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağını merak ediyor. TRT 1 ekranlarında ilk bölümüyle Gönül Dağı dizisi görücüye çıkacak. İyi Günde Kötü Günde, Zümrüdüanka, Çatı Katı Aşk ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizileri ekrana gelecek. Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye yarışmaları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl?

Televizyon izleyicileri 17 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Ekim Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

17 EKİM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şeref Sözü
17:00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18:45 Hafta Sonu Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Suçlular Takımı
02:45 Ramo
05:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)
12:15 Bir Zamanlar Çukurova
15:00 Cumhurbaşkanı Fatih Sondaj Gemisi’nde
15:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Hayalet Avcıları (Yabancı Sinema)
02:35 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Yeni Hayat
16:15 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Hekimoğlu
03:00 Sadakatsiz
05:00 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Kamera Arkası
13:45 Çocukluk
17:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka (Yeni Bölüm)
00:15 Öğretmen
02:45 Yasak Elma
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İyi Günde Kötü Günde (Yeni Bölüm)
23:45 Operatör (Yabancı Sinema)
01:30 Operatör (Yabancı Sinema)
03:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 MasterChef Türkiye
12:20 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:30 Nostalji Kuşağı Uğurlugiller
07:10 Nostalji Kuşağı Perihan Abla
08:05 Seksenler
10:30 Tövbeler Olsun
13:30 Yedi Numara
14:30 Yeditepe İstanbul
15:35 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Dizi)
03:10 Yedi Numara
03:55 Yeditepe İstanbul

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