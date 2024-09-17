TV yayın akışı 17 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Eylül Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Eylül Salı kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Eylül Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Eylül Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:15 Sandık Kokusu
02:15 Siyah Kalp
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:30 Bir Gece Masalı
02:30 Safir
05:10 Tatar Ramazan
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:15 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
02:30 Gazete Magazin
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Seksenler
15:25 Gönül Dağı
18:40 İddiaların Aksine
18:45 Ana Haber
19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Young Boys-Aston Villa"
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Bayern Münih-Dynamo Zagreb"
03:25 Gönül Dağı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
22:30 Yabani
01:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taşıyıcı 3 (Yabancı Sinema)
22:15 Yalan
01:15 Bizi Birleştiren Hayat
02:00 Taş Kağıt Makas
04:15 Poyraz Karayel