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TV yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

17.06.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Haziran 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Haziran 2021 Perşembe Şark Bülbülü, Baht Oyunu, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Şef Akademi, Bir Zamanlar Çukurova, Akrep ve EURO 2020 Hollanda-Avusturya ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 17 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Haziran TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

17 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev
10:15 Kahraman Babam
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
22:00 Kahraman Babam
00:45 Cam Tavanlar
03:00 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu (Yeni Bölüm)
23:15 Aşkın Tarifi
02:15 Gelinim Mutfakta
04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Şef Akademi (Yeni Bölüm)
22:30 Ali Kundilli 2 (Yerli Sinema)
00:30 Şef Akademi
03:00 Savaşçı
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Ada Masalı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
00:15 Ada Masalı
03:00 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:55 Vuslat
11:15 Tozkoparan
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:45 Kalk Gidelim
15:55 EURO 2020 Ukrayna-Kuzey Makedonya
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Danimarka-Belçika
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Hollanda-Avusturya
00:15 Teşkilat
02:45 3’Te 3
04:15 Kalk Gidelim


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Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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