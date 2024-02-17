TV yayın akışı 17 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:15 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
02:39 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
12:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:40 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)
02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Yeter
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:15 Senden Önce
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Senden Önce
04:30 Müzik Arası
05:30 Arda'nın Mutfağı
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yabani
14:30 Şahne Hayatım
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
23:30 Kirli Sepeti
02:00 Kızıl Goncalar
04:45 Adım Farah
06:15 Ruhun Duymaz
07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
12:15 Sakla Beni
14:15 Yerli Dizi Tekrarı
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
02:15 Güzelliğin Portresi (Yerli Sinema)
04:15 Söz
05:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Beni Böyle Sev
08:50 Kül Masalı
11:50 Bir Sevdadır
14:50 Kül Masalı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kül Masalı
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:00 Hayallerinin Peşinde
05:40 Kapanış