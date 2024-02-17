TV yayın akışı 17 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 17 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

02:39 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

12:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:40 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)

02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:15 Senden Önce

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Senden Önce

04:30 Müzik Arası

05:30 Arda'nın Mutfağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yabani

14:30 Şahne Hayatım

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

23:30 Kirli Sepeti

02:00 Kızıl Goncalar

04:45 Adım Farah

06:15 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

12:15 Sakla Beni

14:15 Yerli Dizi Tekrarı

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

02:15 Güzelliğin Portresi (Yerli Sinema)

04:15 Söz

05:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Beni Böyle Sev

08:50 Kül Masalı

11:50 Bir Sevdadır

14:50 Kül Masalı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kül Masalı

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:00 Hayallerinin Peşinde

05:40 Kapanış







