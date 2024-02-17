Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 17 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 17 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 07:35 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    17 Şubat 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Şubat 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Dedemin Fişi, Kopuk, Gönül Dağı ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 17 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 17 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 17 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Kızılcık Şerbeti
    15:45 Bahar
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Sandık Kokusu
    02:39 Kızılcık Şerbeti
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    12:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
    15:40 Aldatmak
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Godzilla 2: Canavarlar Kralı (Yabancı Sinema)
    02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
    05:30 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 İnci Taneleri
    16:15 Senden Önce
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Arka Sokaklar
    03:00 Senden Önce
    04:30 Müzik Arası
    05:30 Arda'nın Mutfağı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Yabani
    14:30 Şahne Hayatım
    15:45 Kızıl Goncalar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kopuk
    23:30 Kirli Sepeti
    02:00 Kızıl Goncalar
    04:45 Adım Farah
    06:15 Ruhun Duymaz

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    10:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
    12:15 Sakla Beni
    14:15 Yerli Dizi Tekrarı
    16:15 Ömer
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
    00:30 Yerli Dizi Tekrarı
    02:15 Güzelliğin Portresi (Yerli Sinema)
    04:15 Söz
    05:00 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
    06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Tuzak
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Gazete Magazin
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Beni Böyle Sev
    08:50 Kül Masalı
    11:50 Bir Sevdadır
    14:50 Kül Masalı
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Kül Masalı
    04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    05:00 Hayallerinin Peşinde
    05:40 Kapanış

    youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cinsel organında patlama yaşadı! 'Daha önce defalarca yaptım'Cinsel organında patlama yaşadı! 'Daha önce defalarca yaptım'
    'Hangisini tanıyorsunuz?' diye soruldu! Birbirinden ilginç cevaplar...'Hangisini tanıyorsunuz?' diye soruldu! Birbirinden ilginç cevaplar...
    Gerçekte başka sosyal medyada başkaGerçekte başka sosyal medyada başka
    Anahtar Kelimeler:
    atv Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kocaeli'de şoke eden olay! Abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

    Kocaeli'de şoke eden olay! Abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

    Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar'

    Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar'

    Cinsel organında patlama yaşadı! 'Daha önce defalarca yaptım'

    Cinsel organında patlama yaşadı! 'Daha önce defalarca yaptım'

    Sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 1 milyon 936 bin

    Sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 1 milyon 936 bin

    Aşka gelip yatak odasından paylaştı! 'Bu adam çok şanslı'

    Aşka gelip yatak odasından paylaştı! 'Bu adam çok şanslı'

    Kesik bikini tarzını umursamadılar! 'Boğulma dikkat et'

    Kesik bikini tarzını umursamadılar! 'Boğulma dikkat et'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

    Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

    Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.