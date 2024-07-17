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    4. TV yayın akışı 17 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 17 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 07:42
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    17 Temmuz Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Turnike, Milyoner Aile, Çöpçüler Kralı, Çelik Yumruklar, MasterChef Türkiye ve Olmadı Kaçarız programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 17 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 17 Temmuz 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 17 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 17 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 17 Temmuz Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Temmuz günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *17 Temmuz yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    17 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Milyoner Aile
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Milyoner Aile
    22:30 Milyoner Aile
    00:30 Ateş Kuşları
    04:00 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Gün Arası
    13:00 İnci Taneleri
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Turnike
    23:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)
    01:30 Panik Odası (Yabancı Sinema)
    03:30 Güneşi Beklerken
    05:15 Çatı Katı Aşk

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kördüğüm (Yabancı Sinema)
    01:45 Kördüğüm (Yabancı Sinema)
    03:15 Arıza

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
    21:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)
    23:45 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)
    02:00 İstanbullu Gelin
    03:30 Yüksek Sosyete
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:25 Uğurlugiller
    06:50 Kasaba Doktoru
    12:30 Lingo Türkiye
    14:10 Seksenler
    15:20 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Çelik Yumruklar (Yabancı Sinema)
    22:40 Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi (Yabancı Sinema)
    00:30 Kumpas
    03:40 Lingo Türkiye
    04:40 Seksenler

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kiraz Mevsimi
    16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Olmadı Kaçarız (Yerli Sinema)
    22:15 Mutlu Aile Tablosu (Yerli Sinema)
    00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    02:45 Mucize Doktor
    05:00 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    Express
    Pavyonda köpeği için masa kurdurduPavyonda köpeği için masa kurdurdu
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