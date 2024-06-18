TV yayın akışı 18 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

18 HAZİRAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

08:15 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)

10:15 Milyarder (Yerli Sinema)

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)

01:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)

03:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)

22:00 Alan

01:20 Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)

03:10 Destan

05:40 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)

22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)

00:45 İstanbullu Gelin

03:15 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)

15:45 Gazete Magazin

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:35 Uğurlugiller

07:20 Kara Tahta

10:10 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:20 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)

17:30 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Türkiye-Gürcistan"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Çekya"

00:10 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)

02:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

05:20 Alişan İle Hayata Gülümse

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Yabani

13:00 Kirli Sepeti

16:45 Şahane Hayatım

19:00 Now Ana Haber

20:00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)

22:00 Sahte Balayı (Yerli Sinema)

00:15 Mucize Doktor

02:45 Yasak Elma

05:00 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

14:00 Gırgırıiye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)

15:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mahalleden Arkadaşlar (Yerli Sinema)

22:00 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)

00:30 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)

02:15 Güneşin Kızları

04:15 Tatlı İntikam







