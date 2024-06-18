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    4. TV yayın akışı 18 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 18 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 07:28
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    18 Haziran 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 18 Haziran Salı Güldür Güldür Show, Mahalleden Arkadaşlar, Orman Çocuğu, Sen Kiminle Dans Ediyorsun, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Türkiye-Gürcistan", Deli Deli Küpeli ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 18 Haziran Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 18 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 18 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    18 HAZİRAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Baba
    08:15 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)
    10:15 Milyarder (Yerli Sinema)
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)
    01:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)
    03:15 Kızılcık Şerbeti

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Akıncı Çizgi Dizi
    11:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)
    22:00 Alan
    01:20 Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)
    03:10 Destan
    05:40 Kalp Yarası

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    19:00 Star Haber
    20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
    22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
    00:45 İstanbullu Gelin
    03:15 Dolunay
    04:30 Baba Ocağı
    06:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:00 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)
    15:45 Gazete Magazin
    18:00 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Cevap Ver Türkiye
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:35 Uğurlugiller
    07:20 Kara Tahta
    10:10 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:00 Seksenler
    14:20 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
    17:30 Ana Haber
    17:55 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Türkiye-Gürcistan"
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Çekya"
    00:10 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
    02:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
    05:20 Alişan İle Hayata Gülümse

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Yabani
    13:00 Kirli Sepeti
    16:45 Şahane Hayatım
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)
    22:00 Sahte Balayı (Yerli Sinema)
    00:15 Mucize Doktor
    02:45 Yasak Elma
    05:00 Yaz Şarkısı
    06:00 Her Yerde Sen

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yalan
    14:00 Gırgırıiye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)
    15:45 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Mahalleden Arkadaşlar (Yerli Sinema)
    22:00 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)
    00:30 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)
    02:15 Güneşin Kızları
    04:15 Tatlı İntikam

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