TV yayın akışı 18 Haziran 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 18 Haziran Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Baba
08:15 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)
10:15 Milyarder (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)
01:45 Sıcak Koltuk (Yabancı Sinema)
03:15 Kızılcık Şerbeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)
22:00 Alan
01:20 Ölümlü Dünya (Yerli Sinema)
03:10 Destan
05:40 Kalp Yarası
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:15 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Cango'nun İntikamı (Yabancı Sinema)
15:45 Gazete Magazin
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:35 Uğurlugiller
07:20 Kara Tahta
10:10 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:20 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
17:30 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Türkiye-Gürcistan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Çekya"
00:10 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
02:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:20 Alişan İle Hayata Gülümse
08:30 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:00 Kirli Sepeti
16:45 Şahane Hayatım
19:00 Now Ana Haber
20:00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)
22:00 Sahte Balayı (Yerli Sinema)
00:15 Mucize Doktor
02:45 Yasak Elma
05:00 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Gırgırıiye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mahalleden Arkadaşlar (Yerli Sinema)
22:00 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)
00:30 Çalgı Çengi İkimiz (Yerli Sinema)
02:15 Güneşin Kızları
04:15 Tatlı İntikam