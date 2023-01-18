TV yayın akışı 18 Ocak 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 18 Ocak Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Ocak Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:30 Kızılcık Şerbeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:30 Taçsız Prenses
02:00 Yalnız Kalpler
03:00 En Hamarat Benim
05:00 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
03:00 Toprak İle Fidan
04:00 Hayat Bazen Tatlıdır
05:00 Söz
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:20 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:50 Adını Sen Koy
03:40 Seksenler
05:25 Kapanış