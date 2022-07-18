TV yayın akışı 18 Temmuz 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

01:35 Çiçek (Yerli Sinema)

03:15 Şef Kapımda

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:10 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Sevmek Zamanı

00:20 Gül Masalı

03:20 Sevmek Zamanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Suçlu (Yabancı Sinema)

22:15 Banka İşi (Yabancı Sinema)

00:30 Suçlu (Yabancı Sinema)

02:30 Geçmişe Yolculuk (Yabancı Sinema)

03:30 Magazin D Yaz

04:30 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Tozluyaka

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

23:20 Senden Daha güzel

02:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

22:45 Ah Nerede

02:00 Kiralık Aşk

04:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8X8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Mükemmel Eşleşme

08:20 Tozkoparak

11:10 Bir Aş Hikayesi

11:40 Masumlar Apartmanı

14:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

22:40 Seni Kalbime Sakladım

01:40 Masumlar Apartmanı

04:00 Gönül Dağı



