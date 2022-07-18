TV yayın akışı 18 Temmuz 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 18 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 18 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
01:35 Çiçek (Yerli Sinema)
03:15 Şef Kapımda
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:10 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
00:20 Gül Masalı
03:20 Sevmek Zamanı
07:00 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Suçlu (Yabancı Sinema)
22:15 Banka İşi (Yabancı Sinema)
00:30 Suçlu (Yabancı Sinema)
02:30 Geçmişe Yolculuk (Yabancı Sinema)
03:30 Magazin D Yaz
04:30 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Tozluyaka
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
23:20 Senden Daha güzel
02:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Kadın
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
22:45 Ah Nerede
02:00 Kiralık Aşk
04:00 Erkenci Kuş
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:45 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8X8
05:30 Oynat Bakalım
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Mükemmel Eşleşme
08:20 Tozkoparak
11:10 Bir Aş Hikayesi
11:40 Masumlar Apartmanı
14:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mükemmel Eşleşme
22:40 Seni Kalbime Sakladım
01:40 Masumlar Apartmanı
04:00 Gönül Dağı
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