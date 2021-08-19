TV yayın akışı 19 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 19 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

19 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı(Yerli Sinema)

22:15 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)

00:00 Üçkağıtçı (Yerli Sinema)

01:45 Üçkağıtçı (Yerli Sinema)

03:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

16:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Maça Doğru

20:30 Trabzonspor- AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off maç

22:30 İkimizin Sırrı

01:30 Baş Belası

04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Aşkın Tarifi

02:30 Ece Üner İle Susma

04:45 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

22:00 Maskeli Beşler Kıbrıs (Yerli Sinema)

00:00 Aşk Mantık İntikam

02:45 Fulya İle Umudum Olsun

05:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması

22:00 Kazara Aşk

00:40 Star Market

02:30 Erkenci Kuş

04:50 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

21:45 Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:40 Tövbeler Olsun

07:35 Kalk Gidelim

11:25 Dünya Hali

12:30 Benim Adım Melek

16:00 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

23:50 Dünya Hali

01:00 3’Te 3

02:45 Masumlar Apartmanı



