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  4. TV yayın akışı 19 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

19.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ağustos 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Ağustos 2021 Perşembe Trabzonspor- AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off maçı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Çok Güzel Hareketler 2, Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması, Fenerbahçe- HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Of Turu, Seksenler ve Postacı programları ekrana gelecek. İşte 19 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 19 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı(Yerli Sinema)
22:15 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
00:00 Üçkağıtçı (Yerli Sinema)
01:45 Üçkağıtçı (Yerli Sinema)
03:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Türk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleriTürk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleri

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
16:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Trabzonspor- AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off maç
22:30 İkimizin Sırrı
01:30 Baş Belası
04:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Aşkın Tarifi
02:30 Ece Üner İle Susma
04:45 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
22:00 Maskeli Beşler Kıbrıs (Yerli Sinema)
00:00 Aşk Mantık İntikam
02:45 Fulya İle Umudum Olsun
05:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması
22:00 Kazara Aşk
00:40 Star Market
02:30 Erkenci Kuş
04:50 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
21:45 Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:40 Tövbeler Olsun
07:35 Kalk Gidelim
11:25 Dünya Hali
12:30 Benim Adım Melek
16:00 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:50 Dünya Hali
01:00 3’Te 3
02:45 Masumlar Apartmanı


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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