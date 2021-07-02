Türk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleri

Kemal Sunal milyonları etkileyen, hem güldüren hem de ağlatan onlarca Yeşilçam filminde rol almıştır. Eminiz ki bu büyük ustanın filmlerini defalarca kez izlemişsinizdir. Televizyon kanallarında sayısız kez yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanla izlenen Kemal Sunal filmlerinin herkes için ayrı bir yeri vardır. Kimilerinin favorisi İnek Şaban’lı Hababam Sınıfı olurken, kimileri Kibar Feyzo filmindeki Feyzo karakterine gönlünün bir köşesinde yer açmıştır.
Türk sinemasının kuşkusuz en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Kemal Sunal, kendine has oyunculuğu ve kulaklardan hiç silinmeyecek gülüşüyle herkesin hafızasında yerini alıyor. 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen 87 yapımda rol alan Kemal Sunal’ın filmleri arasından seçim yapmak elbette ki kolay olmayacak. Ancak sizler için en unutulmaz yapımlardan oluşan bir liste hazırladık.
FİLMLERİ HAFIZALARA KAZINDI
Kemal Sunal, 10 Kasım 1944 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kemal Sunal kariyeri ve özel hayatı boyunca yaptığı yolculuklarda hep kara taşıtlarını tercih etmişti. Uçak ve deniz taşıtlarından korktuğu yakın çevresi tarafından biliniyordu. Çeşitli festivallerde
SALAKO (1974)
Salako filmi, yanaşma olan Salako ve ağanın kızı Emine’ye olan aşkını anlatıyor. Salako, ağanın kızı Emine aşıktır. Ancal Emine’nin kalbini Hamido’dadır. Emine, Hamido’ya kavuşuncaya kadar Salako’yu çeşitli bahanelerle oyalar.Hamido’ya kendisine kaçtığını söyler. Ancak Hamido, Emine’yi kabul etmez. Hamido, Emine’yi babasının yanına göndermek ister. Emine ise Salako ile tekrar dağa kaçar. Sonrasında Salako, Hamido’yu öldürerek hem köylünün hem de Emine’nin kahramanı olur.
HABABAM SINIFI (1975)
Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı, Türk sinema tarihinin en sevilen yapımlarından biridir. Özel Çamlıca Lisesine yeni atanan müdür muavini ve ayrıca tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca, okuldan maça kaçan, kopya çeken ve hocalara sürekli kafa tutan öğrencilerle dolu olan okulun namı diğer hababam sınıfının öğrencilerini disipline etmeye çalışır.
ZÜBÜK (1980)
İbrahim Zübükzade, çevirdiği dolaplar neticesinde üye olduğu partiden atılır. Yaşar adlı bir gazeteci İbrahim Zübükzade’nin başına gelenleri yazarak bir haber ortaya koymak ister ve bu nedenle yozlaşmış politikacıdan röportaj randevusu alır. İbrahim Zübükzade’yle geçirdiği zaman içerisinde partisinin bu dürüst adama oyun oynadığını fark etmeye başlayan idealist gazeteci, Zübük’ün partideki yerini geri alması için ona yardım etmeye karar verir. Ancak Yaşar’ın bilmediği şey, İbrahim Zübükzade’nin kendi çıkarları için onu parmağında oynattığıdır.
KİBAR FEYZO (1978)
Askerden dönen Feyzo’nun Gülo’yla evlenebilmek için verdiği mücadeleyi anlatır. Feyzo bir yandan başlık parası olarak hayli yüksek rakamlar talep eden Gülo’nun babasıyla mücadele ederken diğer yandan gelin yerine öküz almaya niyetli anasını da Gülo’yu istemeye ikna etmeye çabalar. Feyzo’nun dertleri bununla da sınırlı değildir. Gülo’nun diğer talibi Bilo ve toprak ağası Maho da karşısına çıkan engeller arasındadır. Sonunda isteğine kavuşan Feyzo, düğün gününde Maho tarafından köyden kovulur. Büyük şehre göç eden Feyzo, dönüşünde hem Maho hem de diğer köylüler için çok daha büyük dertleri beraberinde getirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI (1977)
Özdemir Erdoğan’ın ‘Gurbet’ isimli şarkısıyla hafızalara kazınan Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal, işine aşık bir temizlik görevlisi olan Apti’yi canlandırıyor. Apti, kendisine emirler yağdırılan bir çöpçüdür. Çalıştığı mahallede oturan Hacer’e aşık olan Apti, patronu Şakir ile amansız bir mücadeleye tutuşur. Çünkü Şakir’de Hacer’e aşıktır.
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