Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Türk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleri

Türk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleri

02.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk olarak Kemal Sunal gelir. Vefatının 21. yıl dönümüne bir gün kala sevenleri tarafından bir kez daha anılan Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerini derledik. Kemal Sunal filmleri listesinden bir yapımla hafta sonunuzu renklendirebilirsiniz.

Kemal Sunal milyonları etkileyen, hem güldüren hem de ağlatan onlarca Yeşilçam filminde rol almıştır. Eminiz ki bu büyük ustanın filmlerini defalarca kez izlemişsinizdir. Televizyon kanallarında sayısız kez yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanla izlenen Kemal Sunal filmlerinin herkes için ayrı bir yeri vardır. Kimilerinin favorisi İnek Şaban’lı Hababam Sınıfı olurken, kimileri Kibar Feyzo filmindeki Feyzo karakterine gönlünün bir köşesinde yer açmıştır.

Yeşilçam’ın nerede duysanız tanıyacağınız 20 repliği!Yeşilçam’ın nerede duysanız tanıyacağınız 20 repliği!

Türk sinemasının kuşkusuz en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Kemal Sunal, kendine has oyunculuğu ve kulaklardan hiç silinmeyecek gülüşüyle herkesin hafızasında yerini alıyor. 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen 87 yapımda rol alan Kemal Sunal’ın filmleri arasından seçim yapmak elbette ki kolay olmayacak. Ancak sizler için en unutulmaz yapımlardan oluşan bir liste hazırladık.

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durumSadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

FİLMLERİ HAFIZALARA KAZINDI

Kemal Sunal, 10 Kasım 1944 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kemal Sunal kariyeri ve özel hayatı boyunca yaptığı yolculuklarda hep kara taşıtlarını tercih etmişti. Uçak ve deniz taşıtlarından korktuğu yakın çevresi tarafından biliniyordu. Çeşitli festivallerde

SALAKO (1974)

SALAKO (1974)
Salako filmi, yanaşma olan Salako ve ağanın kızı Emine’ye olan aşkını anlatıyor. Salako, ağanın kızı Emine aşıktır. Ancal Emine’nin kalbini Hamido’dadır. Emine, Hamido’ya kavuşuncaya kadar Salako’yu çeşitli bahanelerle oyalar.Hamido’ya kendisine kaçtığını söyler. Ancak Hamido, Emine’yi kabul etmez. Hamido, Emine’yi babasının yanına göndermek ister. Emine ise Salako ile tekrar dağa kaçar. Sonrasında Salako, Hamido’yu öldürerek hem köylünün hem de Emine’nin kahramanı olur.

HABABAM SINIFI (1975)

HABABAM SINIFI (1975)
Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı, Türk sinema tarihinin en sevilen yapımlarından biridir. Özel Çamlıca Lisesine yeni atanan müdür muavini ve ayrıca tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca, okuldan maça kaçan, kopya çeken ve hocalara sürekli kafa tutan öğrencilerle dolu olan okulun namı diğer hababam sınıfının öğrencilerini disipline etmeye çalışır.

ZÜBÜK (1980)

ZÜBÜK (1980)
İbrahim Zübükzade, çevirdiği dolaplar neticesinde üye olduğu partiden atılır. Yaşar adlı bir gazeteci İbrahim Zübükzade’nin başına gelenleri yazarak bir haber ortaya koymak ister ve bu nedenle yozlaşmış politikacıdan röportaj randevusu alır. İbrahim Zübükzade’yle geçirdiği zaman içerisinde partisinin bu dürüst adama oyun oynadığını fark etmeye başlayan idealist gazeteci, Zübük’ün partideki yerini geri alması için ona yardım etmeye karar verir. Ancak Yaşar’ın bilmediği şey, İbrahim Zübükzade’nin kendi çıkarları için onu parmağında oynattığıdır.

KİBAR FEYZO (1978)

KİBAR FEYZO (1978)
Askerden dönen Feyzo’nun Gülo’yla evlenebilmek için verdiği mücadeleyi anlatır. Feyzo bir yandan başlık parası olarak hayli yüksek rakamlar talep eden Gülo’nun babasıyla mücadele ederken diğer yandan gelin yerine öküz almaya niyetli anasını da Gülo’yu istemeye ikna etmeye çabalar. Feyzo’nun dertleri bununla da sınırlı değildir. Gülo’nun diğer talibi Bilo ve toprak ağası Maho da karşısına çıkan engeller arasındadır. Sonunda isteğine kavuşan Feyzo, düğün gününde Maho tarafından köyden kovulur. Büyük şehre göç eden Feyzo, dönüşünde hem Maho hem de diğer köylüler için çok daha büyük dertleri beraberinde getirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI (1977)

ÇÖPÇÜLER KRALI (1977)
Özdemir Erdoğan’ın ‘Gurbet’ isimli şarkısıyla hafızalara kazınan Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal, işine aşık bir temizlik görevlisi olan Apti’yi canlandırıyor. Apti, kendisine emirler yağdırılan bir çöpçüdür. Çalıştığı mahallede oturan Hacer’e aşık olan Apti, patronu Şakir ile amansız bir mücadeleye tutuşur. Çünkü Şakir’de Hacer’e aşıktır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Dünyanın en büyük toplu intiharı! Katliam tarihe geçti

Dünyanın en büyük toplu intiharı! Katliam tarihe geçti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Antik Mısır’dan raflara! Vajinanın içine uygulanan tuhaf yöntem

Antik Mısır’dan raflara! Vajinanın içine uygulanan tuhaf yöntem

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Scarlett Johansson’dan vazgeçemiyorlar

Scarlett Johansson’dan vazgeçemiyorlar

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.