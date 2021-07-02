Türk sinemasının mihenk taşı! Unutulmaz Kemal Sunal filmleri

Kemal Sunal milyonları etkileyen, hem güldüren hem de ağlatan onlarca Yeşilçam filminde rol almıştır. Eminiz ki bu büyük ustanın filmlerini defalarca kez izlemişsinizdir. Televizyon kanallarında sayısız kez yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanla izlenen Kemal Sunal filmlerinin herkes için ayrı bir yeri vardır. Kimilerinin favorisi İnek Şaban’lı Hababam Sınıfı olurken, kimileri Kibar Feyzo filmindeki Feyzo karakterine gönlünün bir köşesinde yer açmıştır.

Türk sinemasının kuşkusuz en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Kemal Sunal, kendine has oyunculuğu ve kulaklardan hiç silinmeyecek gülüşüyle herkesin hafızasında yerini alıyor. 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen 87 yapımda rol alan Kemal Sunal’ın filmleri arasından seçim yapmak elbette ki kolay olmayacak. Ancak sizler için en unutulmaz yapımlardan oluşan bir liste hazırladık.