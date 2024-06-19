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    4. TV yayın akışı 19 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 19 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 07:39
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    19 Haziran Çarşamba akşamı Tokatçı, Turnike, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma , Yol Arkadaşım 2, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan", Bi Küçük Eylül Meselesi ve MasterChef Türkiye programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Haziran Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 19 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 19 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 19 Haziran Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Haziran günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *19 Haziran yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    19 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Akıncı Çizgi Dizi
    11:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
    21:50 Alan
    00:50 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)
    03:00 Destan
    05:30 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yalan
    14:00 Görgüsüzler (Yerli Sinema)
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Turnike
    22:45 Çok Akustik
    00:45 Turnike
    03:00 Güneşin Kızları
    05:00 Tatlı İntikam

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Baba
    08:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
    10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
    21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
    23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
    03:00 Kızılcık Şerbeti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Güzel Köylü
    19:00 Star Haber
    20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
    22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yabancı Sinema)
    00:45 İstanbullu Gelin
    03:15 Dolunay
    04:30 Baba Ocağı
    06:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:15 Asi Kabadayı (Yabancı Sinema)
    15:45 Gazete Magazin
    18:00 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Çarkıfelek
    02:30 Cevap Ver Türkiye
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    07:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    07:10 Uğurlugiller
    07:35 Kara Tahta
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"
    18:00 Ana Haber
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"
    00:15 Sakın Dışarı Çıkma (Yabancı Sinema)
    04:05 Alişan İle Hayata Gülümse
    06:05 Seksenler

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Yabani
    13:15 Kirli Sepeti
    16:30 Şahane Hayatım
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi (Yerli Sinema)
    00:30 Mucize Doktor
    02:45 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen


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