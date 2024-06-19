TV yayın akışı 19 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 19 Haziran Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Haziran günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *19 Haziran yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
21:50 Alan
00:50 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)
03:00 Destan
05:30 Kalp Yarası
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yalan
14:00 Görgüsüzler (Yerli Sinema)
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:45 Turnike
03:00 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
06:30 Baba
08:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)
23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
00:15 Kızılcık Şerbeti
01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yabancı Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:15 Dolunay
04:30 Baba Ocağı
06:00 Güzel Köylü
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Asi Kabadayı (Yabancı Sinema)
15:45 Gazete Magazin
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
07:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:10 Uğurlugiller
07:35 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"
00:15 Sakın Dışarı Çıkma (Yabancı Sinema)
04:05 Alişan İle Hayata Gülümse
06:05 Seksenler
08:30 Çalar Saat
10:00 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi (Yerli Sinema)
00:30 Mucize Doktor
02:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen