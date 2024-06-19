TV yayın akışı 19 Haziran 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 19 Haziran Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Haziran günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *19 Haziran yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

19 HAZİRAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Orman Çocuğu (Yabancı Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)

21:50 Alan

00:50 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)

03:00 Destan

05:30 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yalan

14:00 Görgüsüzler (Yerli Sinema)

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:45 Turnike

03:00 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Baba

08:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

21:45 Şekerpare (Yerli Sinema)

23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)

00:15 Kızılcık Şerbeti

01:30 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)

03:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yabancı Sinema)

00:45 İstanbullu Gelin

03:15 Dolunay

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Asi Kabadayı (Yabancı Sinema)

15:45 Gazete Magazin

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Cevap Ver Türkiye

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:10 Uğurlugiller

07:35 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"

00:15 Sakın Dışarı Çıkma (Yabancı Sinema)

04:05 Alişan İle Hayata Gülümse

06:05 Seksenler

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:30 Şahane Hayatım

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Bi Küçük Eylül Meselesi (Yerli Sinema)

00:30 Mucize Doktor

02:45 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen







