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  4. TV yayın akışı 19 Kasım 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Kasım 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

19.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Kasım 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Kasım 2021 Cuma akşamı Aziz, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Aşk Mantık İntikam, Kim Milyoner Olmak İster, Küçük Esnaf, Kırmızı Oda ve Kıbrıs Zafere Doğru programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 19 Kasım 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Kasım Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Kasım Cuma kanalların yayın akışında neler var? 19 Kasım Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Kasım Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Kasım 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Kasım Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 KASIM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Aziz
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz (Yeni Dizi)
00:15 Üç Kuruş
03:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kalp Yarası
03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:35 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Yargı
04:45 Ece Üner İle Susma

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
23:30 Orta Sayfa
01:30 Çılgın Dershane 3 (Yerli Sinema)
03:30 Babaannem (Yerli Sinema)
05:15 Bay Yanlış
06:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:30 Küçük Esnaf
01:30 Benim Hayatım
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köylü Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:15 Seksenler


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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