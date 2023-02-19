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  4. TV yayın akışı 19 Şubat 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Şubat 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

18.02.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Şubat 2023 Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Şubat 2023 Pazar akşamı Kızılcık Şerbeti, Cehennem Melekleri, Ateş Kuşları, Ego, NTV-TV8 Deprem Özel Otak Yayını ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 19 Şubat 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Şubat Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Şubat Pazar kanalların yayın akışında neler var? 19 Şubat Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 19 Şubat Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Şubat 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Şubat Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 ŞUBAT 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
09:00 Feryat (Yerli Sinema)
10:45 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
12:00 Hafta Sonu Ana Haber
13:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
20:00 Kızılcık Şerbeti
22:30 Mucize (Yerli Sinema)
00:30 Mucize (Yerli Sinema)
02:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar Çöllerde
10:20 Akıncı
10:40 Akıncı
11:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
12:00 Marley ve Ben (Yabancı Sinema)
13:45 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:30 Diriliş (Yabancı Sinema)
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:15 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Masal Şatosu: Sihirli Davet (Yerli Sinema)
10:30 Masal Şatosu: Sihirli Davet (Yerli Sinema)
11:15 Arka Sokaklar
13:45 Üç Kız Kardeş
16:15 Yargı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
21:30 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
23:00 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
00:30 Yüce Thor (Yabancı Sinema)
02:00 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
14:00 Taçsız Prenses
16:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:30 Taçsız Prenses
02:30 Hayatımın Şansı
06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star Tv Ortak Yayın
10:00 Söz
14:15 Ömer
16:15 Ömer
18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-TV8 Ortak Yayın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Vuslat
09:10 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Hayallerinin Peşinde
13:20 Yürek Çıkmazı
15:40 Muallim (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
00:20 Yerli Dizi
02:50 Muallim (Yerli Sinema)
06:10 Kapanış


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