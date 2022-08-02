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  4. TV yayın akışı 2 Ağustos 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 2 Ağustos 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

02.08.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ağustos 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Ağustos Salı akşamı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Baba Yadigarı,Gül Masalı, Vizontele, Senden Daha Güzel, MasterChef Türkiye ve Balkan Ninnisi programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 2 Ağustos TV yayın akışı...

TV yayın akışı 2 Ağustos 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 2 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

2 AĞUSTOS 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
22:45 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
01:30 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Sen Anlat Karadeniz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
23:00 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
01:25 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
03:50 Gül Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Annem Bir Dinazor (Yabancı Sinema)
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)
22:45 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)
01:30 Muhbir-Snitch (Yabancı Sinema)
03:45 Magazin D Yaz
04:15 Bodrum Masalı

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
23:30 Gizli Saklı
02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Şef Akademi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Vizontele (Yerli Sinema)
22:30 Vizontele (Yerli Sinema)
00:30 Ah Nerede?
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:15 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 7 Numara
08:30 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
23:50 Mükemmel Eşleşme
03:10 Bir Aş Hikayesi
03:30 Gönül Dağı

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