TV yayın akışı 2 Eylül 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Eylül 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

14:45 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)

16:30 Cafer’in Çilesi (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 13 Dakika (Yabancı Sinema)

02:15 13 Dakika (Yabancı Sinema)

04:00 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

14:55 Göktaşı (Yerli Sinema)

16:55 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Melefiz 2: Kötülüğün Gücü (Yabancı Sinema)

22:25 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)

00:40 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

02:35 Buzkıran (Yabancı Sinema)

05:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Dönence

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Ay’dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)

02:30 Çemberimde Gül Oya

05:00 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

12:00 Adım Farah

14:45 En Güzel Dönüşüm

16:15 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Aile Hükümeti (Yerli Sinema)

22:30 Ruhun Duymaz

01:00 Senden Daha Güzel

03:30 Aşk Yeniden

05:45 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)

13:30 Yüksek Sosyete

15:45 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

23:45 Belalı Karakol (Yerli Sinema)

02:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)

03:45 Erkenci Kuş

05:40 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

15:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

02:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Son Toplayıcılar

06:50 Aslan Ailem

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey (Yerli Sinema)

22:00 Evde Tek Başına 2 (Yabancı Sinema)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:55 Kendi Düşen Ağlamaz

04:25 Hayallerinin Peşinde

05:10 Şehirden Uzakta

06:10 Kapanış



