Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 2 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 2 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.11.2024 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Kasım 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Kasım 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Jackie Chan Efsanesi, Pele Bir Efsanenin Doğuşu, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 2 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Kasım 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

2 KASIM 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kalpazan
02:30 Deha
05:00 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Bir Gece Masalı
14:40 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
16:40 Pi'nin Yaşamı (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Suikast Treni (Yabancı Sinema)
22:40 Bloodshot: Durduralamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:45 Güvenlik (Yabancı Sinema)
02:40 Ateş Kuşları
05:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Güllerin Savaşı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
15:15 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Gizli Bahçe
05:15 Kefaret
06:00n Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
12:30 Benim Tatlı Yalanım
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Ketenpere (Yerli Sinema)
22:30 Ketenpere (Yerli Sinema)
00:30 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
09:45 Büyük Mücadeler (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Beni Böyle Sev
07:55 Yedi Numara
08:55 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç
04:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
En Çok Okunan Trend Haberler
Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

İran'dan çarpıcı İsrail açıklaması: 'Savaşa hazırız' sözleriyle tüm dünyaya deklare etti! "Nükleer doktrinde değişiklik..."

İran'dan çarpıcı İsrail açıklaması: 'Savaşa hazırız' sözleriyle tüm dünyaya deklare etti! "Nükleer doktrinde değişiklik..."

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Mardin'de kahreden olay! Sosyal medya hesabından helallik isteyip intihar etti

Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

Emre Belözoğlu adeta isyan etti! ''Demek ki problem benmişim...''

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin'

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin'

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.