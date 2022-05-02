TV yayın akışı 2 Mayıs Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Mayıs Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Mayıs Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bir Şansım Olsa
10:00 Tatlı Dilim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
00:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
03:00 Çalgı Çengi: İkimiz (Yerli Sinema)
05:00 Gelin Evi
06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Dev Primat Canavara Karşı (Yabancı Sinema)
02:00 Kobay (Yabancı Sinema)
03:30 Gelinim Mutfakta
05:45 Yabancı Damat
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Gülümse Kaderine
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 İyilik
01:30 Evlilik Hakkında Her Şey
04:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
00:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
02:15 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Söz
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
10:15 Kukuli (Çizgi Film)
10:40 Maceracı Yüzgeçler (Çizgi Film)
10:55 Neşeli Dünyam (Çizgi Film)
11:05 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
11:10 Alvin ve Sincaplar 2 (Yabancı Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)
22:20 Bir Zamanlar Hollywood’da (Yabancı Sinema)
01:20 Vanguard (Yabancı Sinema)
03:10 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:25 Kuruluş Osman
05:00 Ramazan Günlüğü
05:30 Bir İyilik Hikayesi
08:00 Bayram Sevinci
10:10 Alişan İle Gülümse Hayata
15:10 Ramazan Günlüğü
15:40 Kara Tahta
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Bayram Havası (Yerli Sinema)
22:30 Kasaba Doktoru
01:20 Dengi Dengine
03:10 Bayram Havası (Yerli Sinema)
05:00 Ramazan Günlüğü
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