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  4. TV yayın akışı 2 Ocak 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 2 Ocak 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

02.01.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ocak 2023 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Ocak 2023 Pazartesi akşamı Sipahi, 96 Saat, Jumanji: Yeni Seviye, MasterChef Türkiye, Çöp Adam, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 2 Ocak 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Ocak Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Ocak 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

2 OCAK 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Banker Bilo (Yerli Sinema)
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jumanji: Yeni Seviye (Yabancı Sinema)
22:20 Spectre (Yabancı Sinema)
01:00 Fırtınalı Soygun (Yabancı Sinema)
03:05 Mutfak Bahane
05:05 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk Ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 96 Saat (Yabancı Sinema)
22:00 96 Saat (Yabancı Sinema)
23:45 Banka İşi (Yabancı Sinema)
01:45 Banka İşi (Yabancı Sinema)
03:30 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Hayatımın Şansı
02:15 En Hamarat Benim
04:45 Son Yaz
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
22:30 Yalı Çapkını
02:00 Toprak İle Fidan
03:00 Hayat Bazen Tatlıdır
04:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:15 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:20 Adını Sen Koy
03:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:30 Kapanış


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