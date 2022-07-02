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TV yayın akışı 2 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

02.07.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 2 Temmuz 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Örümcek Adam: Evden Uzakta, Ercan Saatçi İle Çok Akustik, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye ve Senden Daha Güzel programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 2 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Transit (Yabancı Sinema)
01:45 Transit (Yabancı Sinema)
03:15 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kuruluş Osman
07:30 Senin Hikayen (YerliSinema)
09:30 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)
11:50 İçimizdeki Ateş
15:20 Gül Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:25 Kırılma Noktası (Yabancı Sinema)
00:25 Gül Masalı
03:25 Kırılma Noktası (Yabancı Sinema)
05:25 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Vatan ve Namık Kemal (Yerli Sinema)
16:30 Gırgıriye’de Büyük Seçim (Yerli Sinema)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Köpek Balığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)
02:00 Köpek Balığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)
03:00 Gerçek Dostlar
04:30 Müzik Arası
05:30 Yabancı Damat

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Senden Daha Güzel
16:15 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
22:30 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:45 Tozluyaka
04:00 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:50 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:30 MasterChef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Program
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Bir Aş Hikayesi
06:40 Kalk Gidelim
10:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi (Yerli Sinema)
12:20 Kasaba Doktoru
15:50 Kara Tahta
19:00 Ana Haber
20:00 Seni Kalbime Sakladım
22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:30 Balkan Ninnisi
03:30 Gönül Dağı

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atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star
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