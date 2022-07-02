TV yayın akışı 2 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 2 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şef Kapımda

16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Transit (Yabancı Sinema)

01:45 Transit (Yabancı Sinema)

03:15 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kuruluş Osman

07:30 Senin Hikayen (YerliSinema)

09:30 Kötü Çocuk (Yerli Sinema)

11:50 İçimizdeki Ateş

15:20 Gül Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:25 Kırılma Noktası (Yabancı Sinema)

00:25 Gül Masalı

03:25 Kırılma Noktası (Yabancı Sinema)

05:25 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Vatan ve Namık Kemal (Yerli Sinema)

16:30 Gırgıriye’de Büyük Seçim (Yerli Sinema)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Köpek Balığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)

02:00 Köpek Balığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)

03:00 Gerçek Dostlar

04:30 Müzik Arası

05:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Senden Daha Güzel

16:15 Tozluyaka

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

22:30 İlk Buluşma

23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

01:45 Tozluyaka

04:00 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

09:50 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Ah Nerede

18:45 Star Haber

20:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:30 MasterChef Türkiye

15:15 Yerli Sinema

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Program

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Bir Aş Hikayesi

06:40 Kalk Gidelim

10:10 Gamonya: Hayaller Ülkesi (Yerli Sinema)

12:20 Kasaba Doktoru

15:50 Kara Tahta

19:00 Ana Haber

20:00 Seni Kalbime Sakladım

22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:30 Balkan Ninnisi

03:30 Gönül Dağı



