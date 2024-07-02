TV yayın akışı 2 Temmuz 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 2 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 2 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 2 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 2 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

2 TEMMUZ 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)

22:00 Güldür Güldür Show

00:30 Ay Lav Yu (Yerli Sinema)

02:30 Adile Teyze (Yerli Sinema)

03:45 Arıza (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çılgın Ortak (Yerli Sinema)

22:00 Ölümcül Oyun (Yabancı Sinema)

23:50 Ateş Kuşları

02:40 Destan

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

04:30 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Uğurlugiller

06:30 Kara Tahta

09:20 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:10 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:50 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Romanya-Hollanda"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Avusturya-Türkiye"

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

03:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

04:40 Lingo Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

14:15 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Black Panther (Yabancı Sinema)

22:45 Çember: Gün Doğmadan (Yerli Sinema)

00:45 Black Panther (Yabancı Sinema)

03:00 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam







