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    4. TV yayın akışı 20 Ekim 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 20 Ekim 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    20.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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    20 Ekim 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Ekim 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bambaşka Biri, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Nereye Gidiyorsun Aida programları ekrana gelecek. Peki, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 20 Ekim 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Ekim Cuma kanalların yayın akışında neler var? 20 Ekim CumaKanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 20 Ekim Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Ekim 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Ekim Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    20 EKİM 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Kardeşlerim
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Yargı
    02:45 Poyraz Karayel
    04:45 Güneşi Beklerken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 En Hamarat Benim
    15:15 Bu Tabak Kimin?
    17:30 Kirli Sepeti
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Bambaşka Biri
    22:30 Orta Sayfa
    01:30 Kirli Sepeti
    04:00 Bu Tabak Kimin?
    06:00 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Benim Tatlı Yalanım
    08:00 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:30 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Yalı Çapkını
    20:00 Yalı Çapkını
    00:15 Ömer
    03:00 Güzel Köylü
    05:00 Aramızda Kalsın

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:45 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Seksenler
    15:55 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Nereye Gidiyorsun Aida? (Yabancı Sinema)
    22:00 Kovan (Yerli Sinema)
    00:00 3'Te 3
    03:00 Son Toplayıcılar
    03:30 Diriliş Ertuğrul
    05:40 Kapanış

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