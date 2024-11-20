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  4. TV yayın akışı 20 Kasım 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Kasım 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.11.2024 09:18
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20 Kasım Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Sen Türkülerini Söyle, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet ve MasterChef Türkiye programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Kasım Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Kasım 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Kasım Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Kasım Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 20 Kasım Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Kasım günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *20 Kasım yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

20 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
22:30 Annem Ankara
01:00 Annem Ankara
03:00 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Siyah Kalp
05:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Masumlar Apartmanı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
04:40 Seksenler

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
23:30 Hudutsuz Sevda
02:15 Aşk Evlilik Boşanma
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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