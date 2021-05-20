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  4. TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün
20.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mayıs 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 20 Mayıs 2021 Perşembe Alev Alev, Camdaki Kız, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Akrep, Bir Zamanlar Çukurova ve Bir Zamanlar Kıbrıs ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Mayıs TV yayın akışı...

TV yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Mayıs 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Mayıs Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 20 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Mayıs Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Mayıs TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

20 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
00:15 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)
03:00 Resimdeki Sevgili Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
00:15 Sadakatsiz
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Güllerin Savaşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
00:15 Son Yaz
02:45 Savaşçı
04:45 Masumiyet
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:10 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
00:15 Gişe Memuru (Yerli Sinema)
04:10 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:30 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:35 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Acemi Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs (Yeni Bölüm)
23:45 Maveraya Yolculuk
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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