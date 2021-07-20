TV yayın akışı 20 Temmuz 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet (Yeni Bölüm)
00:30 Şekerpare (Yerli Sinema)
02:15 Şekerpare (Yerli Sinema)
03:45 Kahraman Babam
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
16:00 Baş Belası
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mary Poppins: Sihirli Dadı (Yabancı Sinema)
22:45 Şans Kapıyı Kırınca
00:55 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)
03:15 Hercai
05:40 Maria İle Mustafa
06:00 Aşkın Tarifi
09:00 Yumurcak (Yerli Sinema)
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söylet
00:15 Baht Oyunu
02:30 Güneşin Kızları
04:15 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Yasak Elma
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Oluversin Gari (Yerli Sinema)
02:30 Fulya İle Umudum Olsun
04:30 Çılgın Dershane 4: Ada (Yerli Sinema)
06:00 Aşk Yeniden
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:15 Aramızda Kalsın
17:00 Delisin (Yerli Sinema)
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
23:30 Kazara Aşk
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Erkenci Kuş
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
06:55 Kalk Gidelim
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Bulmaca Kalesi
12:45 Bayram Özel
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı: Kurban (Yerli Sinema)
23:15 Gönül Dağı: Kurban (Yerli Sinema)
02:10 Masumlar Apartmanı
04:45 Aileni Yeni Üyesi “Türkiye”
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