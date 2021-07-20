TV yayın akışı 20 Temmuz 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 20 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 20 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 20 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

20 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet (Yeni Bölüm)

00:30 Şekerpare (Yerli Sinema)

02:15 Şekerpare (Yerli Sinema)

03:45 Kahraman Babam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)

16:00 Baş Belası

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mary Poppins: Sihirli Dadı (Yabancı Sinema)

22:45 Şans Kapıyı Kırınca

00:55 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)

03:15 Hercai

05:40 Maria İle Mustafa

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Aşkın Tarifi

09:00 Yumurcak (Yerli Sinema)

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söylet

00:15 Baht Oyunu

02:30 Güneşin Kızları

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Yasak Elma

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Oluversin Gari (Yerli Sinema)

02:30 Fulya İle Umudum Olsun

04:30 Çılgın Dershane 4: Ada (Yerli Sinema)

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:15 Aramızda Kalsın

17:00 Delisin (Yerli Sinema)

18:30 Star Ana Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

23:30 Kazara Aşk

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:55 Kalk Gidelim

09:30 Tozkoparan İskender

11:00 Bulmaca Kalesi

12:45 Bayram Özel

15:55 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı: Kurban (Yerli Sinema)

23:15 Gönül Dağı: Kurban (Yerli Sinema)

02:10 Masumlar Apartmanı

04:45 Aileni Yeni Üyesi “Türkiye”



