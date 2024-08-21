TV yayın akışı 21 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 21 Ağustos Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Ağustos günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *21 Ağustos yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tam Gaz (Yabancı Sinema)

22:20 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)

00:30 Ateş Kuşları

03:10 Kaçak

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi (Yabancı Sinema)

21:45 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi (Yabancı Sinema)

23:30 Yalan

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Nasipse Adayız (Yerli Sinema)

01:45 Çiçek (Yerli Sinema)

03:15 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kibar Feyzo (Yerli Sinema)

22:00 El Değmemiş Aşk (Yerli Sinema)

00:00 El Değmemiş Aşk (Yerli Sinema)

02:00 Yalı Çapkını

04:00 İstanbullu Gelin

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Şehirden Uzakta

09:10 Kara Ağaç Destanı

12:30 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karş. "Young Boys-Galatasaray"

00:10 Gol 2 (Yabancı Sinema)

02:00 Yaşma Başka Yerde

02:30 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Tam Kafadan Karavana (Yerli Sinema)

22:15 Maskeli Beşler Kıbrıs (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce