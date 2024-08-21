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    4. TV yayın akışı 21 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 21 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.08.2024 07:44
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    21 Ağustos Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi, Tam Gaz, Kibar Feyzo, Kaçış Yok, Tam Kafadan Karavana ve MasterChef Türkiye programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 21 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 21 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 21 Ağustos Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Ağustos günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *21 Ağustos yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Tam Gaz (Yabancı Sinema)
    22:20 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
    00:30 Ateş Kuşları
    03:10 Kaçak
    05:10 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi (Yabancı Sinema)
    21:45 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi (Yabancı Sinema)
    23:30 Yalan
    02:00 Gelinim Mutfakta
    04:30 Dönence

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Nasipse Adayız (Yerli Sinema)
    01:45 Çiçek (Yerli Sinema)
    03:15 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Kibar Feyzo (Yerli Sinema)
    22:00 El Değmemiş Aşk (Yerli Sinema)
    00:00 El Değmemiş Aşk (Yerli Sinema)
    02:00 Yalı Çapkını
    04:00 İstanbullu Gelin
    05:30 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Şehirden Uzakta
    09:10 Kara Ağaç Destanı
    12:30 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:30 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
    22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karş. "Young Boys-Galatasaray"
    00:10 Gol 2 (Yabancı Sinema)
    02:00 Yaşma Başka Yerde
    02:30 Gönül Dağı

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Aşk Mantık İntikam
    13:00 En Hamarat Benim
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 NOW Ana Haber
    20:00 Tam Kafadan Karavana (Yerli Sinema)
    22:15 Maskeli Beşler Kıbrıs (Yerli Sinema)
    00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    02:45 Mucize Doktor
    05:00 Yasak Elma
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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