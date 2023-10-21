TV yayın akışı 21 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

21 EKİM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:15 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Aşk-ı Memnu

22:15 Yerli Sinema

00:15 Yerli Dizi

02:30 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kirli Sepeti

14:00 Yabani

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

23:45 Kirli Sepeti

02:45 Hudutsuz Sevda

05:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Ara Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)

00:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)

02:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)

04:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

03:00 Sinema

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:20 Beni Böyle Sev

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:20 Doru Macera Ormanı (Yerli Sinema)

12:40 Kendi Düşen Ağlamaz

15:55 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Kendi Düşen Ağlamaz

04:30 Benim Güzel Ailem

06:10 Kapanış







