TV yayın akışı 21 Ekim 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Ekim 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 21 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Ekim 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:15 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Aşk-ı Memnu
22:15 Yerli Sinema
00:15 Yerli Dizi
02:30 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Güneşi Beklerken
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kirli Sepeti
14:00 Yabani
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
23:45 Kirli Sepeti
02:45 Hudutsuz Sevda
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Ara Maya 2: Bal Oyunları (Yabancı Sinema)
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)
00:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)
02:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)
04:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Salur Kazan (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
03:00 Sinema
04:30 Tuzak
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:20 Beni Böyle Sev
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:20 Doru Macera Ormanı (Yerli Sinema)
12:40 Kendi Düşen Ağlamaz
15:55 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Kendi Düşen Ağlamaz
04:30 Benim Güzel Ailem
06:10 Kapanış