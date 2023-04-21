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  4. TV yayın akışı 21 Nisan 2023 Cuma! Bayramın 1. günü TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

TV yayın akışı 21 Nisan 2023 Cuma! Bayramın 1. günü TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

21.04.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan TV yayın akışına göre kanallarda yayınlanacak dizi, film ve programlar merak ediliyor. Bugün Ramazan Bayramı'nın 1. günü olması sebebiyle TV yayın akışında değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı da gündeme geldi. 21 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan tüm programlar belli oldu. Yayın akışına göre, Güldür Güldür Show, Yıldız De Bana, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Postacı, Geleceğin Rotası ve Survivor 2023 yayında olacak. Peki, Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışı 21 Nisan 2023 Cuma! Bayramın 1. günü TV'de ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı…

TV yayın akışı içerisinde bugün birçok film, dizi ve yarışma programı yer alıyor. İzleyiciler bayramın birinci günü ekranlarda hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam birbirinden keyifli dizi, film ve yarışma programları seyirciyle buluşacak. 21 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan tüm programlar belli oldu. İşte 21 Nisan 2023 Cuma bayramın 1. günü TV yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI

21 NİSAN 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa
08:30 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:47 RTÜK Belgesel
00:00 Aile
02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:45 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
02:00 Aldatmak
05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yıldız De Bana
23:15 Kutsal Damacana (Yerli Sinema)
02:45 Kuzey Güney
04:45 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Gülcemal
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
21:45 Tetikçinin Oğlu
00:45 Adım Farah
05:00 Tetikçinin Oğlu
03:30 Postacı (Yerli Sinema)
05:00 Tetikçinin Oğlu
06:45 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam
02:45 Ömer
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
07:20 Kuşlarla Yolculuk
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:40 Kaptan Pegu ve Arkadaşları 2 (Yabancı Sinema)
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Geleceğin Rotası (Yerli Sinema)
21:30 Bayram Havası (Yerli Sinema)
23:50 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
02:40 Gönül Dağı
05:20 Kuşlarla Yolculuk
05:40 Kapanış

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