Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 21 Ocak 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 21 Ocak 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 21.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 21 Ocak 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

21 Ocak 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 21 Ocak 2021 Perşembe Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Sol Yanım ve Hükümet Kadın ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 21 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 21 Ocak 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 21 Ocak Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 21 Ocak Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 20 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 20 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yılbaşı gecesinde televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 21 Ocak Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 21 Ocak TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

21 OCAK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:35 Kanatsız Kuşlar
04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Babam Çok Değişti
23:15 Çok Güzel Hareketler 2
01:45 Gelinim Mutfakta
03:45 Arda İle Omuz Omuza
05:45 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
00:15 Son Yaz
04:30 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sol Yanım (Yeni Bölüm)
00:15 Görevimiz Tehlike 2 (Yabancı Sinema)
02:30 Akrep
05:00 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
22:20 3’Te 3
00:20 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)
02:10 Türkan Hanım’ın Konağı
03:35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Sosyal medyada olay oldu! Sadakatsiz’e yorum yağdıSosyal medyada olay oldu! Sadakatsiz’e yorum yağdı
En iyi köpek balığı filmleriEn iyi köpek balığı filmleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Bayılıncaya kadar beni boğmasına izin vereceğim'

'Bayılıncaya kadar beni boğmasına izin vereceğim'

Akıllara durgunluk veren ayrıntı 35 yıl sonra ortaya çıktı

Akıllara durgunluk veren ayrıntı 35 yıl sonra ortaya çıktı

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

‘Geyik muhabbeti’ deyiminin Osmanlı’ya dayanan ilginç hikayesi

‘Geyik muhabbeti’ deyiminin Osmanlı’ya dayanan ilginç hikayesi

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Dönüşü muhteşem olacak

Dönüşü muhteşem olacak

Diğer Haberler

Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 20 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesinde büyük yarış!

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Çam devirmek’ deyiminin gerçek hikayesi!

‘Çam devirmek’ deyiminin gerçek hikayesi!

Oyunculuğun doruklarına çıkarak rolü için kadın kılığına giren 15 aktör

Filmleri için kadın kılığına giren 15 aktör

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sosyal medyada olay oldu! Sadakatsiz’e yorum yağdı

‘Hayat tesadüfler yumağının toplamıdır’ diyenler için tamamen şans eseri yakalanan anların fotoğrafları

Bu fotoğrafların tesadüf eseri çekildiğine inanmayacaksınız

TV yayın akışı 20 Ocak 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

20 Ocak 2021 Çarşamba günü TV yayın akışı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.