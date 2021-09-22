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  4. TV yayın akışı 22 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

22.09.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül 2021 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 22 Eylül 2021 Çarşamba Yalancı, Yargı, Cinayet Süsü, Olanlar Oldu, Evlilik Hakkında Her Şey, MasterChef Türkiye ve Dünya Hali programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 22 Eylül TV yayın akışı...

TV yayın akışı 22 Eylül 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki,22 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? Eylül Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Eylül Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Üçkağıtçı (Yerli Sinema)
00:30 İçimizden Biri
03:00 Üçkağıtçı (Yerli Sinema)
04:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Akıncı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cinayet Süsü (Yerli Sinema)
22:10 Avatar (Yabancı Sinema)
01:15 Kardeşlerim
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
22:45 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı (Yabancı Sinema)
01:15 Yargı
03:15 Kırık Hayatlar
04:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
22:45 Uzak Şehrin Masalı
01:30 Yasak Elma
03:45 Çiçero (Yerli Sinema)
05:45 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
22:30 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
01:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:40 Güzel Köylü
05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:35 Tövbeler Olsun
09:45 Kalk Gidelim
12:55 Benim Adım Melek
16:25 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Dünya Hali
21:30 Masumlar Apartmanı
23:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
02:55 Kalk Gidelim
04:50 Yıldızların Yolu


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1
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