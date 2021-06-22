TV yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 22 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Alev Alev
10:15 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Kahraman Babam
02:45 Cam Tavanlar
04:45 Sevcan’la Lezzet Yolunda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası (Yeni Dizi)
00:20 Black Panther (Kara Panter) (Yabancı Sinema)
01:05 Akıncı
04:35 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu (Yeni Bölüm)
22:45 Baht Oyunu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Bay Yanlış
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:30 Sen Çal Kapımı
01:45 Şef Akademi Doğada
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı
00:30 Çember
02:30 Kaçak Gelinler
04:00 Yüksek Sosyete
05:00 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Doğduğun Ev Kaderindir
06:35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:00 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:50 Kalk Gidelim
16:05 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
19:00 Ana Haber
21:55 EURO 2020 Çekya-İngiltere
00:15 Teşkilat
02:30 Koyverdin Gittin Beni (Yerli Sinema)
04:40 Kalk Gidelim
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