TV yayın akışı 22 Haziran 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 22 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 22 Haziran Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 22 Haziran TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
23:30 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
01:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
02:45 Şef Kapımda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
22:40 Gül Masalı
01:10 Sevmek Zamanı
04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
23:30 Kutsal Damacana (Yerli Sinema)
01:30 Seversin
04:00 Kutsal Damacana (Yerli Sinema)
05:45 Yabancı Damat
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Gizli Saklı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
00:45 Bay Yanlış
05:00 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
22:45 G.O.R.A (Yerli Sinema)
01:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk
21:30 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)
07:40 Tozkoparan
10:40 Bir Aş Hikayesi
11:11 Masumlar Apartmanı
15:00 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:40 Balkan Ninnisi
02:50 Gönül Dağı
Okuyucu Yorumları 0 yorum