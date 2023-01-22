TV yayın akışı 22 Ocak 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 22 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Ocak Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ocak 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Kaynanalar (Yerli Sinema)
08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Salak Milyoner (Yerli Sinema)
02:00 Salak Milyoner (Yerli Sinema)
03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Bir Küçük Gün Işığı
03:30 Kuruluş Osman
06:00 Sihirli Annem
09:25 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 O Kız
03:00 İlham Perisi (Yabancı Sinema)
04:15 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:45 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
23:00 Yasak Elma
01:45 İyilik
04:00 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
06:30 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
04:00 Türk Müziği
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 10 Yaş Genç
11:00 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)
13:45 Survivor Panorama
16:15 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
03:30 Tuzak
05:30 Oynat Bakalım
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Ege’nin Hamsisi
09:10 Al Sancak
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 3’Te 3
14:40 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:30 Türkiye'nin Dev Yapıları "Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı"
00:10 Al Sancak
03:00 Ege’nin Hamsisi
05:20 Kapanış