TV yayın akışı 22 Ocak 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 22 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 22 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 22 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Ocak Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ocak 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

23 OCAK 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Kaynanalar (Yerli Sinema)

08:30 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Salak Milyoner (Yerli Sinema)

02:00 Salak Milyoner (Yerli Sinema)

03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:30 Bir Küçük Gün Işığı

03:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Sihirli Annem

09:25 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 O Kız

03:00 İlham Perisi (Yabancı Sinema)

04:15 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:45 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

23:00 Yasak Elma

01:45 İyilik

04:00 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Çöp Adam

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

02:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

04:00 Türk Müziği

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 10 Yaş Genç

11:00 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)

13:45 Survivor Panorama

16:15 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

03:30 Tuzak

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Ege’nin Hamsisi

09:10 Al Sancak

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 3’Te 3

14:40 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:30 Türkiye'nin Dev Yapıları "Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı"

00:10 Al Sancak

03:00 Ege’nin Hamsisi

05:20 Kapanış



