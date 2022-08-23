TV yayın akışı 23 Ağustos 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 23 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)
02:15 En Uzun Gece (Yabancı Sinema)
03:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)
21:45 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
23:55 Gül Masalı
03:10 Gri Kurt (Yabancı Sinema)
05:20 Sen Anlat Karadeniz
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
22:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)
23:45 Seversin
02:30 Burada Mısın? (Yabancı Sinema)
03:45 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
00:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
06:00 Kefaret
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
04:00 Kiralık Aşk
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 7 Numara
11:20 Çırak
12:50 Masumlar Apartmanı
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
23:40 Kasaba Doktoru
02:40 Şefin Sağlıklı Masası
03:20 Gönül Dağı
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