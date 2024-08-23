TV yayın akışı 23 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 23 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ağustos 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

23 AĞUSTOS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)

22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)

00:15 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)

02:15 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)

04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kıyamet (2017)/ (Yabancı Sinema)

02:40 Ateş Kuşları

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6 (Yabancı Sinema)

22:30 Ölmek İçin Bir Gün (Yabancı Sinema)

00:30 Hızlı ve Öfkeli 6 (Yabancı Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Dönence

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Postacı (Yerli Sinema)

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

22:25 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)

00:30 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:10 Kara Ağaç Destanı

13:33 Lingo Türkiye

14:50 Seksenler

16:10 Gönül Dağı

19:50 Ana Haber

20:50 İddiaların Aksine

20:50 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)

23:20 1917 (Yabancı Sinema)

01:30 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)

03:30 Seksenler

04:10 Gönül Dağı

06:40 Şehirden Uzakta